مال وأعمال

أعلنت «تفوق لإدارة العقارات»، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول» عن فوزها بعقد لإدارة المرافق من شركة «كوا للتطوير العقاري». وبموجب بنود العقد، ستقوم الشركة بتوفير مجموعة من خدمات إدارة المرافق للوحدات التجارية والبيع بالتجزئة «نسب» و«نوا» في مشروع «كوا كافناس».

وستتضمن الخدمات المقدمة للوحدة التجارية «نسب» خدمات التنظيف، بما يشمل المناطق المشتركة والسلالم والمكاتب وصالة اللياقة البدنية؛ وخدمات الصيانة المتخصصة التي تشمل حمّامات السباحة وأعمال تنسيق الحدائق والرّي وحمّامات البخار والسونا؛ وخدمات الأمن والحماية. أما وحدة البيع بالتجزئة «نوا» فسيتمّ تزويدها بنفس خدمات التنظيف المقدمة للوحدة التجارية «نسب»، بالإضافة إلى خدمات أخرى متخصصة تشمل مكافحة الحشرات وصيانة قنوات رمي النفايات والمنظومة البيئية في المبنى. وتعليقاً على العقد الجديد قال محمد الشرف، رئيس العمليات في مجموعة التزام لإدارة الأصول: «نحن سعداء بفوزنا بعقد آخر ضمن مشروع «كوا كانفاس» والذي يأتي في أعقاب إعلاننا مؤخراً عن فوزنا بعقد لإدارة مجمّع ضمن هذا المشروع من خلال شركة «ثري سكستي كوميونيتيز». وسنواصل العمل على تلبية المعايير التي تتوقعها شركة «كوا»، ونحن على ثقة من أن العقد الأخير سيؤدي إلى مزيد من العلاقات المزدهرة مع الشركة مستقبلاً.»

من جانبه، قال مايكل نيكولاس، مدير عام شركة «تفوق لإدارة المرافق»: «نؤمن بقدرتنا على التأثير بشكل كبير على بيئة العيش والعمل في المجمّعات السكنية وكذلك على شركات ومؤسسات القطاع العام التي نخدمها. ولدينا شغف كبير لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وبصفتنا شركة رائدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى الحفاظ على أعلى المعايير، كما نتطلع قدماً إلى التعاون مع «كوا كانفاس» في هذا المشروع وضمان بيئة نظيفة وآمنة لكافة القاطنين.»

وقال محمد زعل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «كوا للتطوير العقاري»: «نحن سعداء بتوقيع هذا العقد الهام مع شركة «تفوق لإدارة المرافق» لثقتنا بأنها ستعزز من مستويات الخدمة والصيانة والعمليات التشغيلية ضمن مشروع «كوا كانفاس». ويبقى تركيزنا الأساسي منصباً على تعظيم القيمة على المدى الطويل لكافة الملّاك من خلال برامج إدارة الأصول مدى الحياة، وسنواصل توفير أفضل الخدمات من خلال الاختيار الدقيق لمزودي الخدمات والمقاولين».

