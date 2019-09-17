مال وأعمال

صعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية أمس ما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولاراً للبرميل.

«النهار» استطلعت رأي عدد من الخبراء، في البداية أكد الخبير النفطي د. محمد الشطي أن الهجوم على ابقيق وخريص تطور خطير في تجارة النفط والغاز في العالم وذلك لأمور استهداف منشآت حيوية نفطية لثالث اكبر منتج للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية التي تؤمن للعالم طاقه إنتاجية للنفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا تضمن امن الإمدادات واستقرار الاسواق استهداف اكبر مجمع نفطي في ثالث اكبر منتج للنفط والذي تبلغ الطاقة الانتاجية 5.7 ملايين برميل يوميا وهي في غالبها نفط سعودي خفيف.

وأكد الشطي أن الرد الدولي والإقليمي لم يكن بالمستوى وحجم التهديد لكنه بلاشك جاء ليعبر عن ثقل المملكة العربية السعودية ودورها الأساسي في امن الطاقة ولعل الأبرز الرد الفعل الأميركي على مستوى الرئيس ووزير الخارجية والسفير الأميركي من خلال توجيه الاتهام إلى من هو وراء التخريب ثم طرحت بعض الأفكار لاحقا بالإعلان عن احتمال استخدام المخزون الاستراتيجي الأميركي.

وكالة الطاقة

ولفت إلى أن تطمينات وكاله الطاقه الدوليه كانت جيده في وجود كفاية من الإمدادات في اسواق النفط اعلان دول مجلس التعاون الخليجي وفِي مقدمتها الكويت والإمارات والبحرين ووقوفها مع الشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه بلاشك متوقع ومطلوب ومواقف وطنيه مشرفه تؤكدان خليجنا واحد والتهديد اي كان هو لمنظومة الخليج العربيه ولابد من الوقوف ضده لعل التوجهات الدولية انصبت على التطمينات وامن الإمدادات في السوق حتى كان هناك حديثا انه ربما يتم الطلب من بعض المنتجين رفع القدرات الانتاجيه ، ورغم اهميه ذلك لكن هناك من هدد تجاره النفط الدوليه وهي قلب الاقتصاد العالمي ويجب من عقوبه الفاعل لمنع التكرار ولان الخطر ليس محدود ولكنه دولي لابد ان تستجيب الاسواق لمثل هذه التهديدات بالارتفاع واعتقد انه سيكون محدود ويتدرج مع حجم الدمار والتخريب وتوقيت عوده المرافق للإنتاج بصوره طبيعية للاسواق وهذه امور تتضح خلال الأيام والأسابيع القادمة.

الأسعار الفورية

بدوره قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي أن هذه الكميات الكبيرة لها أثر كبير على أسعار النفط، وعلى المنتجات البترولية، متوقعا أن يكون هناك تداولا كبيرا على أسعار النفط الأثنين خاصة الأسعار الآجلة، مبينا أن تلك الأسعار سيكون لها تبعات على الأسعار الفورية، وبحسب تصريحات السعودية بأن عمليات الإصلاح بعد تلك الضربات قد تستغرق اسابيع، وهذا الأمر قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط إلى 70 دولار تقريبا.

وأشار إلى أن اسعار الغاز الطبيعي سوف ترتفع في جميع أنحاء العالم، مبينا أن تلك الخسارة الناتجة عن ضرب هذا المصنع تكلفتها اليومية تقدر بحوالي 400 مليون دولار يوميا، مما واضاف أن خسارة كل 10 أيام بما تقارب 4 مليار تقريبا، أي مع نهاية كل شهر تكون قرابة 12 مليار وتزيد، ونحن نتحدث عن أسعار، والأسعار تتصاعد يوما يعد يوم خاصة إذا لم يتم إصلاح ما حدث في أقرب وقت ممكن.

خفض التكرير

وبين أن ما حدث سيكون له تداعيات على الإقتصاد السعودي، وسوف تضطر السعودية أن تخفض التكرير في مصافيها المحلية، فبدلا من العمل في 90 في المئة منها سوف تعمل في 75 في المئة، وبالنسبة للمصافي الخارجية في كوريا واليابات وأمريكا سوف تخفض ارسال النفط السعودي، وهذه ستكون التداعيات.

ولفت إلى أن التعاون بين الكويت والسعودية لاسعاف السوق واحتياجاته أن تستأنف انتاج المنطقة المقسوم الذي يقدر بحوالي 550 ألف برميل يوميا، فهناك حاجة لاستئناف انتاج المنطقة المقسومة.

وفيما يخص النفط الإيراني فمن الوارد أن يتم السماح لإيران بإنتاج النفط الخام، كما كان قبل العقوبات، مبينا أن السياسات الأميركية ضد دول أوبك وبعض الدول الأخرى كان له تأثير على النفط.

8 ملايين برميل

من جانبه كشف الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع بهبهاني إن المملكة العربية السعودية لديها قدرة تخزين نفط في مخازن تكفي لإنتاج قرابة 8 مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر، لذلك من خلال معرفتي فالسعودية لديها القدرة على أن تعوض تلك الخسائر نتيجة لقدرتها الإحتياطية والإنتاجية في باقي آبارها، إضافة إلى أن تركيبة منشآت أرامكوا بنيت بطريقة راقية جدا وتستطيع أن تعوض الخسائر في وقت قياسي من الناحية الفنية والتقنية.

ولفت إلى أن ما حدث سوف ينعش العالم وسوف يقفز سعر البرميل إلى 70 دولار للبرميل.

