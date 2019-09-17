مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن رعايته للمؤتمر المصرفي العالمي لبنك الكويت المركزي، والذي يقام يوم الاثنين، 23 سبتمبر 2019، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في فندق فورسيزونز.

وفي إشارة منه إلى دور البنك المهم كمساهم فعال في تطوير الخدمات المصرفية التكنولوجية، قال مسعود حيات، نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: «يواجه القطاع المصرفي مخاطر عدة ناجمة عن التكنولوجيا الرقمية وعن الابتكارات التقنية المتسارعة ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل غير مسبوقة في جوانب عديدة. ويجب على المصارف اتخاذ قرارات مصيرية وعدم الركون إلى تكرار ما دأبت على عمله خلال العقود الماضية. وتسهم التكنولوجيا في تغيير توقعات العملاء وإحداث تغييرات في المشهد التنظيمي، نحن نرى أننا بأمس الحاجة إلى الابتكار وزيادة المرونة واستخدام البيانات والتحليلات المتقدمة لخفض التكاليف وتحسين الإيرادات وبناء شراكات مع العديد من المؤسسات والتي قد تكون حتى مؤسسات منافسة».

يشارك بنك برقان في المؤتمر المصرفي العالمي جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية عالمية، والعديد من الشخصيات الاقتصادية مثل محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات رقابية وإشرافية، ومسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي ووكالات التصنيف الائتماني، فضلاً عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين.

