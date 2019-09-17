مال وأعمال

يشارك بنك بوبيان في المؤتمر المصرفي العالمي الذي ينظمه بنك الكويت المركزي تحت شعار (صياغة المستقبل) يوم الاثنين المقبل 23 سبتمبر 2019 تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبمشاركة وحضور عدد كبير من المديرين والرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي الكويتي والعالمي وخبراء اقتصاديين .

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة البسام ان مشاركة بوبيان في المؤتمر ورعايته له تأتى انطلاقاً من حرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات التى من شأنها إثراء العمل المصرفي والمالي وبما ينعكس ايجابياً على سوق الخدمات والمنتجات المحلية.

واضاف ان مشاركة بوبيان في المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العالمي تأتى مواكبة لإعلان بويبان كأفضل بنك يقدم خدمات تكنولوجية في الكويت والمنطقة من خلال جوائز غلوبل فاينانس التى حصدها البنك مؤخراً .

وحول ما سيقدمه بنك بوبيان خلال المعرض قال البسام ان عدداً من إدارات البنك سوف تشارك في المعرض وهي الإدارات المعنية بالخدمات والمنتجات المصرفية التكنولوجية مما سيتيح الفرصة لجميع زوار المعرض من كبار الشخصيات والمصرفيين التعرف بصورة أكبر عن بوبيان وما يطرحه ويقدمه من خدمات مميزة في هذا الإطار . واضاف « استثمر البنك في السنوات الأخيرة كثيرا في مجال التكنولوجيا وهو ما انعكس ايجابياً على الخدمات والمنتجات التى لاقت اقبالاً كبيراً من العملاء حتى بات الخيار الأول للراغبين في الحصول على أفضل انواع الخدمات التقنية».

واضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام كافة القنوات تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الأخرى وهو تحدى آخر يضاف إلى التحديات التي واجهت البنك.

وحول استثمار البنك في التكنولوجيا قال البسام ان إدارة البنك ومنذ سنوات عدة وضعت استراتيجتها التى تعتمد على التوجه بصورة أكبر نحو الخدمات المصرفية التكنولوجية إنطلاقاً من التطورات التى شهدتها إلى جانب ارتباطها القوي بعنصرالشباب.

واضاف « نسعى لأن نكون الخيار الأول للشباب الكويتي لذا استثمرنا في مجال التكنولوجيا المصرفية وهو ما اهلنا بالفعل لنكون الخيار الأفضل للشباب انطلاقاً من الخدمات والمنتجات التى نقدمها والتى تواكب تطلعاتهم واحلامهم».

وكان بوبيان قد حقق إنجازاً بتأكيد تربعه على قمة الخدمات المصرفية الإلكترونية في الكويت من خلال حصوله على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية.

