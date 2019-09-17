الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ,17 محرم 1441
رقم العدد:
3785
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. هيلة حمد المكيمي
ناصر المطيري
عبدالستار ناجي
جاسم محمد كمال
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
مجلس الوزراء يقر قانون قوة الإطفاء
الكويت: الهجوم على «أرامكو» تطور خطير
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
موقعاً تعرضت للاستهداف
الكويت أنفقت 28 مليار دينار على مشاريع التنمية
الساير: «الهلال الأحمر الكويتي» نفذت حملات إغاثة في 10 دول
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة