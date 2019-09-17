مرأة

نقدم مجموعة رائعة من أحدث موديلات غرف المعيشة التي تتميز بالطراز العصري الحديث والتي تناسب جميع المساحات وجميع الأذواق، مما لا شك فيه أن غرفة المعيشة لها أهمية كبيرة جداً لأنها هي المكان الرئيسي لاستقبال الضيوف والأقارب لذلك هو المكان الذي يعكس الذوق الخاص بصاحبة المنزل.

إذا كنتِ من الأشخاص الذين يفضلون الديكورارت الجديدة والمختلفة ستكون هذه الغرفة مناسبة جداً لك، حيث تحتوي هذه الغرفة على أريكة باللون الرمادي الفاتح مع الوسائد الملونة بالألوان المشرقة، وأيضاً تحتوي على مقعد أنيق، كما أنها تحتوي على وسادة للأرض منقوشة برسومات ملونة في غاية الروعة ، وأيضاً تم الأهتمام بوضع طاولة صغيرة مربعة الشكل، كما نلاحظ أيضاً أناقة ديكور الجدران حيث تم صنع الجدران من الحجارة.

إذا كنتِ من عشاق الهدوء والراحة، بدون شك سوف تنال هذه الغرفة إعجابك لأن التصميم الداخلي لها يعتمد على الألوان الهادئة والأنيقة ، حيث تحتوي على أريكة باللون الرمادي مع وسائد صغيرة باللون الأصفر وأيضاً وسائد باللون الأبيض منقوشة باللون الرمادي، كما تحتوي على مقعد أنيق باللون الأبيض منقوش باللون الرمادي.

غرفة معيشة انيقة لعشاق الفخامة، حيث نرى ان المصمم هنا أعتمد على ديكور يجمع بين الفخامة والأناقة ، حيث تحتوي الغرفة على أريكة باللون الرمادي الفاتح، وايضاً مقاعد ضخمة باللون الابيض مع اللون الذهبي لنرى بوضوح الدمج الرائع بين الألوان التي تجمع بين الفخامة والأناقة ، وحتى يكتمل المظهر الأنيق قام المصمم بالأهتمام بديكور الجدران حيث نرى أيضاً روعة اللون البني مع اللون الذهبي اللامع ، وأيضاً الستائر الكلاسيكية من أجل أن يكتمل المظهر الرائع .

كثير من الناس ليس لديهم مساحة كافية بالمنزل وهذا يسبب لهم بعض القلق والحيرة عند تغيير الديكور أو شراء أثاث جديد، ولكن يوجد الكثير من الأفكار الرائعة التي تصلح للمساحات الصغيرة وعلى وجه الخصوص غرفة المعيشة مثل ما هو موضح بالصور، حيث نرى غرفة معيشة مكونة من أريكة صغيرة الحجم مع مقاعد صغيرة، وأيضاً نرى غرفة معيشة أخرى تحتوي على ركن جلوس مودرن باللون الرمادي مع اللون الرمادي أيضاً للجدران.

مما لا شك فيه أن اللون الأسود سوف يظل رمز الأناقة والفخامة وسوف يكون من الرائع جداً إذا كان لديكِ غرفة معيشة تتميز بالفخامة وأيضاً تناسب الذوق العصري، هنا نرى غرفة معيشة تتميز بعدة أشياء منها أنها مناسبة جداً للمساحات الصغيرة ، وأيضاً نرى روعة وفخامة اللون الأسود في الجدران وأيضاً في أريكة عصرية، كما نرى أيضاً أنه تم الأهتمام بوضع وسائد الأرض الملونة التي تناسب الذوق العصري.

يتميز اللون الرمادي بعدة أشياء بجانب أنه لون أنيق يتميز أيضاً بأنه يعطي مساحه من الحرية في أختيار الألوان الأخرى مثل اللون الأصفر والذي يعد من أفضل وأرقى الألوان مع اللون الرمادي ، وأيضاً اللون الأبيض الذي يعطي الشعور بالهدوء والبساطة إذا اتحد مع اللون الرمادي ، وأيضاً اللون الذهبي الذي يعطي المظهر الأنيق والفخم.

