مرأة

المقادير:

4 اشخاص

400 جرام من شرائح سمك السلمون

كوب واحد من الفاصوليا الخضراء

كوب واحد من البطاطا الصغيرة

½ كوب من الطماطم الحمراء الصغيرة

½ كوب من الطماطم الصفراء الصغيرة

½ كوب زيتون أسود أو أخضر

12 بيضة طائر السمّان

1 كوب من خس الفريسي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة خل أبيض

طريقة التحضير:

قطعي شرائح سمك السلمون إلى 8 قطع، بحيث يكون وزن الواحدة منها 50 جرامًا تقريبًا وتبلي بالملح والفلفل.

ضعي إناء فيه ماء مغلٍ على الموقد. وضعي شرائح السلمون في الماء برفق، أتركيها لتُسلق لمدة 3-4 تقريبًا. إرفعي شرائح السلمون من الماء، ثم ضعيها على منشفة ورقية.

ضعي الطماطم الحمراء أو الصفراء على ورق خبز.أنثري فوقها ملح وفلفل أسود وزيت زيتون.إخبزيها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 8- 10 دقائق تقريبًا. أخرجيها من الفرن وأتركيها حتى تبرد على ورقة الخبز.

قطعي الفاصوليا الخضراء إلى نصفين واسلقي في ماء مغلي من 2-3 دقائق تقريبًا. إرفعيها من الماء وضعيها في حمام ثلجي لتبريدها.

ضعي إناء به ماء على الموقد ويُترك حتى يصل إلى درجة الغليان. إخفضي درجة الحرارة، ثم أضيفي ½ ملعقة صغيرة من الخل الأبيض واسلقي بيض السمان فيه. أتركيه لدقيقة أو دقيقتين ثم ضعيه جانبًا.

ضعي إناء فيه ماء مغلٍ على الموقد. وضعي شرائح السلمون في الماء برفق، أتركيها لتُسلق لمدة 3-4 تقريبًا.

إرفعي شرائح السلمون من الماء، ثم ضعيها على منشفة ورقية. ضعي مقلاة غير لاصقة للطعام على الموقد على درجة حرارة مرتفعة. عندما تصبح المقلاة ساخنة أضيفي الزيت، ثم ضعي قطع السلمون على الجانب الذي فيه الجلد، واخفضي درجة الحرارة. اتركي قطع السلمون لمدة 2- 3 دقائق حتى يكتسب الجلد لونًا بنيًا مع عدم التقليب.

ضعي الفاصوليا والبطاطا والطماطم والزيتون في مقلاة غير لاصقة للطعام واتركيها على النار حتى تسخن المكونات. تجنبي تحريك المقلاة في الهواء لتقليب المكونات.

وزعي المكونات على 4 أطباق.

لعمل الصلصة امزجي عصير الليمون وزيت الزيتون. تبلي بالملح والفلفل ثم امزجي الصلصة بخس الفريسي.

ضعي شرائح السلمون على الخضار. ثم رصي بيض السمان حول شرائح السلمون. وضعي خس الفريسي على السلمون وقدمي الأطباق.

