مرأة

في بعض الأحيان، قد نقع في هذا الخطأ الشائع وهو اختيار الألوان الخاطئة، التركيبات أو المستحضرات التجميلية غير المناسبة لماكياج النهار.

بالطبع، يختلف تطبيق مكياج النهار عن مكياج السهرات، فيكون أخف وأكثر رقة. على سبيل المثال، لا يصح تطبيق المكياج الدخاني للعيون خلال النهار، أو حتى استخدام أساس عالي التغطية. لكن، كل ما عليكِ فعله للحصول على بشرة مشرقة هو اختيار الألوان الفاتحة والطبيعية.

1- ابدأي بتنظيف البشرة

قبل تطبيق المكياج، من الضروري أن تعدي بشرتك جيداً. ابدأي بغسيل الوجه لإزالة الشوائب والأوساخ العالقة على سطح البشرة. استخدمي منظف كريمي لطيف ودلكي الوجه في حركات دائرية لمدة 30 ثانية. يشطف الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم يجفف باستخدام منشفة نظيفة تماماً.

2- الترطيب

استخدمي مرطباً مناسباً بحسب نوع بشرتك. فيساعد ذلك على تنعيم الوجه والحصول على أساس مثالي، كما يمنحكِ ماكياجاً ثابتاً لفترات أطول. قومي بتدليك بشرة الوجه، الرقبة، الشفاه والجفون برفق باستخدام كمية مناسبة من الكريم المرطب. انتظري قليلاً حتى تمتص خلايا الجلد كافة العناصر المرطبة والمغذية.

3 - واقي الشمس

واقي الشمس من أهم المستحضرات الأساسية خلال روتينك اليومي ليحمي البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. اختاري مستحضر مناسب مع معامل SPF30 أو أكثر. وزعي كمية وفيرة من واقي الشمس على بشرة الوجه ولا تنسي الرقبة. يعمل واقي الشمس كذلك على الوقاية من ظهور البقع الداكنة، التجاعيد المبكرة وكلف البشرة.

4 - استخدمي البرايمر

قد يكون تطبيق البرايمر غير أساسي في حالة تطبيق مكياج خفيف للنهار، لكنه بلا شك يمنحكِ ثبات أعلى لمكياجك. الهدف الأساسي من تطبيق البرايمر هو الحصول على أساس مثالي، حيث يعمل على تغطية التجاعيد، البقع الداكنة، المسام الواسعة، كما يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية. وزعي القليل من البرايمر على بشرة الوجه وادمجيه جيداً باستخدام أطراف أصابعك.

5 - كريم الأساس

كريم الأساس هو المستحضر الأكثر أهمية خلال تطبيق المكياج. اختاري أساس مناسب حسب لون بشرتك ونوعها. في حالة البشرة الجافة، يفضل اختيار كريم الأساس السائل. أما في حالة البشرة الدهنية، اختاري كريم الأساس البودرة. وزعي طبقة رقيقة من كريم الأساس على بشرة الوجه ثم ادمجيها جيداً باستخدام الاسفنجة أو البيوتي بلندر.

6 - الكونسيلر

اختاري الكونسيلر المناسب حسب لون بشرتك، فلا يجب أن يكون أفتح من لونك الأصلي كي لا تبدين بمظهر مصطنع. لتغطية الهالات السوداء، يمكنكِ استخدام كونسيلر بدرجة واحدة أفتح، ولتغطية الهالات الشديدة، استخدمي المصحح باللون البرتقالي أولاً، ثم وزعي القليل من الكونسيلر بلون بشرتك.

7 - البلاش

أفضل الدرجات المناسبة لمكياج النهار هي الوردي الفاتح أو الخوخي للبشرة الفاتحة. للبشرة الداكنة، اختاري درجات البرونزي، البرتقالي، الوردي أو المرجاني. ضعي لمسة بسيطة من البلاش على عظمتي الخد مع دمجها في اتجاه الأعلى باستخدام فرشاة ناعمة.

8 - أحمر الشفاه

تجنبي تماماً تطبيق أحمر الشفاه الصاخب خلال النهار، بل توجهي للدرجات المشرقة والحيادية قدر الإمكان. اختاري من بين درجات الوردي الفاتح، النيود أو البني. أحمر الشفاه الكريمي هو الأنسب لمكياج النهار، قومي بتوزيع عدة طبقات وادمجيها جيداً على شفتيكِ.

