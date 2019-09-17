مرأة

هل تواجهين ضغطاً نفسياً بشكل يوميّ وتحتاجين بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تخطّي هذه الحالة التي تؤثّر سلبياً عليك وعلى طريقة تعاملك مع المحيطين بك؟ اليكي بعض النصائح الضرورية لك للحفاظ على هدوئك والتكيف بسهولة أكبر مع الضغوطات النفسية التي تطالك.

أولاً، حاولي تحديد الأسباب والمشاكل التي تسبب لك الضغوطات النفسية والتوتر، واحرصي بعدها على معالجتها بالطريقة المناسبة أو الإبتعاد عنها قدر الإمكان في حال لم تتمكني من التوصّل إلى الحلول المثالية. وتعتبر هذه النقطة من الأهمّ في هذا السياق إذ تعالج الأسباب المباشرة والريئسية لضغوطاتك النفسيّة.

ثانياً، تعتبر كثرة المسؤوليات والواجبات اليومية التي تتوزع ما بين المنزل والعمل من أبرز العوامل المسببة للضغوطات النفسية. لذلك ننصحك بتنظيم مهامك اليومية بطريقة تسمح لك بتطبيقها بسهولة وهدوء أكبر بعيداً عن الضط النفسي والتوتر.

ثالثاً، لا تترددي أبداً في نيل قسط من الراحة أو الحصول على إجازة من العمل ستساعدك حتماً على إستعادة هدوئك ونشاطك وتسهّل عليك بعدها التكيف بسهولة مع الضغط النفسي الذي تواجهينه يومياً.

رابعاً، تشكّل ممارسة الرياضة أو إحدى الهوايات المفضّلة لديك نقطة أساسية في هذا المجال. وتساعدك هذه الخطوة على إستعادة هدوئك وتحدّ من تفكيرك المستمرّ بالمشاكل والمواقف التي تسبب لك التوتّر والضغوطات النفسية.

