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عبرت النجمة الهام الفضالة عن عظيم سعادتها وفرحتها بميلاد حفيدتها، وثمنت جميع الاتصالات التي وصلتها، كما شددت على أهمية وجود «الحفيدة» مستذكرة المثل القائل بانه «ما أغلى من الولد الا ولد الولد» كما سلطت الفضالة الضوء على عدد من مشاريعها الفنية الجديدة، من بينها مع المنتج الفنان باسم عبدالأمير الذي تعودت التعاون معه خلال مشوارها الفني.

وفي مستهل حديثها قالت النجمة الهام الفضالة:

الحمد لله على كل شيء، لقد رزقت بحفيدة، ولا يمكن تصور سعادتي بهذا الحدث والخبر، واعترف بانني وعلى مدى الاسبوعين الاخرين، لم اخرج من المنزل، كي أكون إلى جوار حفيدتي الحبيبة.

وهنا نقتطف ما كتبته الفنانة الهام الفضالة على حسابها على الانستغرام، حيث كتبت قائلة: «قالوا عن البنات زينة الحياة.. ورحمة وحنان.. وجربتها مع بناتي «منى والفجر والنور» وعشت معاهم اسعد لحظات حياتي.. وزادت الفرحة لما نورت حفيدتي البيت.. وجدت وصرت ما اطلع علشان ما افارقها ساعتين.. صوتها وحسها وريحتها حلت دنيتي مثل كنت دايم اسمعه «ما اغلى من الولد الا ولد الولد».

واليوم عشت هالمثل بكل أحاسيه.. لمن لوما الصغيرة اخذت عقلي وقلبي وصارت قطعة من روحي.. عسى ربي يرزق كل ام هالمشاعر الحلوة وتعيش هالفرحة اللي ما يوصفها الكلام.. ووداي نتفة بنتي نتفة عسى ربي يحقطنج ويحرسج بعينه اللي ما تنام».

ولا أريد ان اقول اكثر.. الحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن.

وتؤكد:

باختصار شديد، جدولي هذه الايام مخصص بكاملة لحفيدتي.. حفظها الله وحفظكم.

وعن جديدها الفني تقول النجمة الهام الفضالة:

وقعت عقد جديداً بطولة عملين جديدين مع الفنان المنتج الاخ باسم عبدالأمير، الذي لطالما تعاونت به خلال مسيرتي، وحققنا سويا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، واحد هذه الاعمال الجديدة للكاتب علي دوحان، الذي انجزت معه قبل عامين مسلسل «روتين» مع المخرج عيسى ذياب وفي العمل كان هناك القدير محمد المنصور والمتميز خالد أمين.. وانا انتظر هذا الجديد، الذي سنشرع بتصويره في نهاية الشهر الحالي، باذن الله.

وتعود للحديث عن اخر اعمالها بقولها:

وما أدراك ما أمي اعتبره نقلة في تجربتي الفنية، على صعيد الشكل والمضمون والمسلسل تأليف علي دوحان واخراج حسين الحبيبي، وفي العمل محمد العجمي وفاطمة الصفي وهنا الكندري وهيا الشعيبي.. وقد استمعت بتقمص شخصية «غنيمة» أم الخمس بنات واستطيع التأكيد بان العمل يمثل اختياراً إضافياً يؤكد ويرسخ نوعية الاختيارات الفنية التي درجت على تقديمها.

وعن مسرحية «عودة ريا وسكينة» تقول الفضالة:

اولاً: هنالك كيمياء خاصة مع الرائعة هيا الشعيبي، والتعاون بيننا «يرسخ العلاقة الاخوية التي تجمعنا، حيث جاءت فكرة تقديم مسرحية «عودة ريا وسكينة» عن فكرة وتأليف هيا، واخراج ثامر الشعيبي، وفي العمل عدد متميز من النجوم ومنهم داوود حسين وخالد البريكي وكم اخر من النجوم، والبداية انطلقت مع عيد الفطر المبارك، ثم الجولة التي قمنا بها في المملكة العربية السعودية خلال عيد الاضحى، وامامنا مجموعة من المناطق والمحطات، حيث تلقت المسرحية العديد من الدعوات الرسمية، وهو أمر يسعدنا كما قدمنا مجموعة عروض على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن مهرجان صيفي «ثقافي».

وتعود النجمة الهام الفضالة للحديث عن حفيدتها:

اروع شيء في حياتي اليوم.. حفيدتي.. بارك الله.. ابناءكم.. واحفادكم.

