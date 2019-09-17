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خرج الفنان عاصي الحلاني، عن صمته عقب الحادث الذي تعرض إليه خلال الأيام الماضية إثر سقوطه من على الحصان. ونشر الحلاني عبر حسابه الخاص على تويتر، تغريدة طمأن فيها جمهوره، وشكر محبيه وكل من تواصل معه للسؤال عن صحته وقال: إلى جميع الأحباء والأوفياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم.. سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة، إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر، وإن شاء الله ألقاكم قريبًا، لكم مني كل الحب والتقدير. يشار إلى أن مدير أعمال الحلاني، صرح بأنه تعرض لحادث بسيط، وعاد إلى المنزل بعد تلقيه الإسعافات اللازمة، إلا أن الكاتب الصحفي جمال فياض، أعلن خلاف ذلك، حيث زاره في منزله وأكد أن الإصابة ليست بسيطة، بل إن الفنان نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت أن تكون كارثية.

