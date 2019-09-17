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توفيت المطربة التونسية مُنِيرَة حمدي بعد مسيرة فنية حافلة رغم غيابها عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب المرض.

والمعروف أن المطربة الراحلة بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب وقدمت أكثر من 50 أغنية ناجحة، إضافة إلى مشاركتها في عدد من الأفلام التلفزيونية.

كما شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م لمهرجان قرطاج الدولي ، وفي أوبريت «رقص الكمان» عام 2005.

ومن أهم الجوائز التي حصلت عليها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004 وأوسكار فيديو الموسيقى المصرية عام 2005، كما تم تكريمها عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

ونعى عدد من الفنانين التونسيين المطربة الراحلة، وعلى رأسهم الفنانة لطفية التي وصفتها بصاحبة القلب الكبير والصوت الدافئ.

كما رثاها الفنان صابر الرباعي قائلًا: الله يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي».

