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رحل أمس الناقد المسرحي المصري د.أحمد سخسوخ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق في مصر بعد صراع مع المرض منذ فترة كان قد دخل على أثره مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

عمل سخسوخ كأستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسا لقسم الدراما والنقد ووكيلا ثم عميدا للمعهد في أكاديمية الفنون المصرية وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت على خشبة المسرح المصرى. وربطت الراحل صداقات وعلاقات قوية بالمسرح الكويتي وفنانيه عبر زياراته المتعددة إلى الكويت.

