إضاءات

يشارك الفنان رسول الصغير بمسرحية «متحف في بغداد» وهو من تأليف الايرلندية هنا خليل على مسرح شركة شكسبير الملكية (Royal Shakespeare Co) في مدينة ستراتفورد مسقط رأس الكاتب المسرحي الانكليزي الكبير شكسبير.

والعمل من اخراج البريطانية «اريكا وايمان» الى جانب مجموعة من الممثلين العرب والاجانب.

يقدم اول عروض العمل في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر من العام الحالي على مسرح شركة رويال شكسبير (RSC) في مدينة ستراتفورد.

يذكر ان الفنان رسول الصغير صاحب مسيرة فنية زاخرة قدم خلالها الكثير من الاعمال المسرحية والدرامية آخرها اخراجه للعمل المسرحي (مونودراما «سبيليات اسماعيل») الذي حصد العديد من الجوائز المقتبس من رواية الراحل الاديب «اسماعيل فهد اسماعيل» ومن اعداد فارعة السقاف وتمثيل شيرين حجي وسينوغرافيا د.خليفة الهاجري. وانتاج مؤسسة لوياك للفنون الأدائية.

