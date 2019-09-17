إضاءات

يذهب مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، في دورته الـ 26 الى مناطق اضافية، في مد جسور التواصل، مع المنجز الابداعي المسرحي ليس في مصر وحدها، أو العالم العربي، بل إلى آفاق ابعد.. وارحب.. واخصب.. واثرى.

على مدى الايام القليلة الماضية، بالاضافة الى مجموعة العروض المتميزة، ومن بينها العرض المسرحي الكويتي جزء من الفانية، لغرفة المسرح الكويتي، والذي كان فاتحة العروض الرسمية في هذا العرس المسرحي الدولي، حيث ترسيخ اسم المسرح في الكويت على المستويين العربي والدولي.. وعبر جيل من الشباب يمثل احد الرهانات الاساسية لمستقبل المسرح في كويتنا الغالية.

لقد رصدت كماً من التكريمات والدروس والمحاضرات وقد جاءت عامرة بالافكار والحوار والطروحات المتجددة والاضافية لمسيرة المسرح في العالم.

كما طرز المهرجان مجموعة من الورش التي راحت تناقش جملة من الحرفيات، وتأتي هذه الورش بتعاون مشترك مع الهيئة العربية للمسرح والمكتب الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الاميركية ومؤسسة اليابان.

بالاضافة لعدد من المحاضرات، من بينها تلك التي قدمها المخرج اليوناني يتودورس تيرزوبوس حيث ناقش العلاقة بين الاسطورة والواقع» وايضاً محاضرة المخرج لي بروير عن علاقة «الممثل المخرج» وسنعمل على نشر تفاصيل تلك المحاضرات خلال الايام المقبلة. لاهميتها وقيمتها البالغة تلك الابواب والنوافذ التي شرعها مهرجان القاهرة للمسرحي التجريبي، ما كان لها ان تكون لولا قيادة ذلك العرس الاحترافية العالية المستوى.

وعلى المحبة نلتقي،،،

