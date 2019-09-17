دفتر أحوال

اصيب ضابط برتبة نقيب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بطلق ناري في البطن خلال مداهمة وكر تاجر مخدرات في منطقة الصليبية، تم ضبطه وبحوزته سلاح «رشاش» ومسدس وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان معلومات سرية وردت لرجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بان تاجر مخدرات استطاع اخيرا ادخال كمية من المواد المخدرة الى البلاد عبر الحدود البرية.

وخلال بحث وتحر استمر عدة ايام تبين بان تاجر المخدرات يسكن في منطقة الصليبية ولديه شبكة كبيرة لتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين ويتخذ منزله مخزنا للمواد المخدرة، وبعد اصدار اذن من النيابة العامة تمت مداهمة منزله حيث خرج لرجال المكافحة حاملاً بيده رشاشا واطلق النار عليهم ما تسبب باصابة ضابط برتبة نقيب في بطنه وتم نقله الى مستشفى الفروانية حيث ادخل غرفة العناية، فيما تم ضبط تاجر المخدرات وبتفتيش منزله عثر على السلاح الناري «رشاش» المستخدم في اطلاق النار على النقيب بالاضافة الى مسدس وذخيرة كما عثر على كمية من المواد المخدرة مخزنة بإحكام.

وخلال التحقيق معه اعترف بانه يقوم بتهريب المواد المخدرة من الخارج عبر الحدود البرية ومن ثم يقوم بتوزيعها على مندوبين يعملون لديه لبيعها على المتعاطين مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم بانه اطلق النار على النقيب من سلاحه الخاص وكان ينوي الهرب من المنزل ومن ثم الى خارج البلاد.

وعليه تمت احالته وكمية المواد المخدرة الى الجهات المختصة.

