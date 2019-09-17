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على طريق الملك عبد العزيز السريع

تفحم وإصابة 4 أشخاص في حادث مأساوي

منصور السلطان
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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

لقي 3 اشخاص مصرعهم حرقا واصيب رابع بجروح وكسور وحروق خطيرة، وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى العدان، اثر حادث وقع مساء الاول من أمس على طريق الملك عبدالعزيز السريع بين 3 سيارات واندلاع النيران بهم.
وكان بلاغ ورد مساء الاول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث واحتراق سيارات على طريق الملك عبدالعزيز السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث، حيث تبين ان 3 سيارات اصطدمتا فيما بينهم ما نتج عنه احتراقهم وتفحم 3 اشخاص وتم اخراج جثثهم واصابة رابع بحروق وكسور وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى العدان.
رجال المرور والاطفاء استطاعوا سحب السيارتين من على الطريق وتسهيل حركة المرور.


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