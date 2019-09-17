دفتر أحوال

قررت محكمة الجنايات تحديد اولى جلساتها في قضية أمن دولة والمتهم بها متهم بادارة حساب «عتيج المسيان» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومحام وصحافي واخرون، في 25 الحالي للنظر في القضية.

و الجدير بالذكر أن قاضي «تجديد الحبس» أمر في وقت سابق باستمرار حجز المتهمين، كما رفض طلب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم، وفيما وجه القاضي الى المتهمين تهما عدة أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها وإساءة استعمال الهاتف، الا أنهم أنكروها جميعا.

