دفتر أحوال

ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بحبس مواطنة ثلاث سنوات واربعة اشهر مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءتها من تعذيب خادمتها وإصابتها بأذى بالغ نتيجة ضربها بآلة خطرة وحرقها بمادة كاوية.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمة أنها احدثت عمدا بالمجني عليها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت بعضها الى اذى بالغ نتيجة ضربها بآلة خطرة وحرقها بمادة كاوية، وبعضها الاخر بآلام بدنية شديدة وعاهة مستديمة تمثلت في تشوه بالوجه وفقد شعر الرأس واعاقات لبعض اصابع اليدين وتقدر نسبتها بنحو 40% من قدرة الجسم الكلية.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكد به ضابط المباحث ان تحرياته السرية دلت على ارتكاب المتهمة للواقعة بأنها قامت بالتعدي على المجني عليها بالضرب خلال فترات زمنية مختلفة وبأساليب متعددة وانها كانت تستخدم أداة حارقة قاصدة الحاق الاذى بالمجني عليها.

وحضرت المحامية فاطمة الشطي عن المتهمة أشمام محكمة التمييز مؤكدة تناقض الدليلين القوي والفني بشأن الاداة المستخدمة في التعدي على المجني عليها، وتراخيا في الابلاغ وعدم جدية تحريات الشرطة وعدم صلاحيتها كدليل كاف للادانة وقصور تقرير الطب الشرعي لخلوه مما يقطع بأن الاصابات الواردة بالمجني عليها حدثت في تاريخ يعاصر حدوث الواقعة.

واختتمت طلباتها بطلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة وإعمال المادة 81 من قانون الجزاء والقضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب لما ساقته من مبررات.

