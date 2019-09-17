دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة موظف مواطن ستيني من سب واهانة موظف اخر على مرأى ومسمع من الغير بعبارات تخدش الشرف والاعتبار بعد وقوف الاخير بموقف خاص بزميلته في العمل.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اقر به المجني عليه اثناء دخولي الى مقر عملي قمت بايقاف مركبتي في الموقف الخاص لزميلتي في العمل وذلك بعد ان قمت بالاستئذان منها ومن ثم نزلت من مركبتي ودخلت الى مركز عملي وبعد ساعه من الوقت تقريبا جاء اليَّ المتهم وقال لي «قوم اذلف وطلع سيارتك» امام الحضور، مؤكدا له لن يسمح له مرة اخرى بدخول سيارته داخل المواقف. وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم دافعا بعدم معقولية الواقعة كما جاء برواية المجني عليه وانعدام الباعث وبطلان شهادة شاهد الواقعة والتراخي في الابلاغ.

مؤكدا العلندا ان المجني عليه جاء برواية عجيبة وغريبة حيث قرر ان المتهم قال له من هو مسؤولك وانت ومسؤولك لن اسمح بدخولكما الى المركز غدا بالسيارة، كما ان انعدام الباعث للجريمة ومن المستقر فقها وقضاء وعقلا ومنطقا ان لكل جريمة باعثا على ارتكابها ولا توجد جريمة بغير دافع ولما كان قد جاء بأقوال المجني عليه انه لاخلافات بينه وبين المتهم فما هو المبر لاعتداء المتهم على المجني عليه بالسب كما ان اوراق القضية قد جاءت خاليه من الدليل سوى اقوال شاهد الواقعة المكذوبة.

