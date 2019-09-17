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اتفق مجموعة من التربويين، على تقديم تظلم الى مجلس الخدمة المدنية واخرى الى مجلس الأمة بسبب عدم شمولهم بالزيادات المالية المقررة بكادر الوظائف التربوية المساندة، مؤكدين ان هناك شريحة كبيرة من المستحقين لا يستفيدون بتلك الزيادات كالتواجيه الفنية وشؤون الطلبة والعاملين في مجال تكنولوجيا التعليم. وأكد عدد من الموجهين والمتخصصين خلال اجتماع اقامته نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص ان عدم شمولهم بالزيادة يتسبب في عزوف الكثيرين عن المهن التربوية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية وعن الترقي للوظائف الاشرافية. وأوضحوا ان المهن المساندة اصبحت بيئة طاردة، داعين الخدمة المدنية الى اعادة النظر في القرار وتعديله ليشمل العاملين في الادارات المركزية والمناطق التعليمية. وأكد رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص مهدي الصيرفي، «ان الوظائف التربوية المساندة للتعليم تعتبر العصب المغذي للهيئة التعليمية والدور الذي يؤديه شاغلو هذه الوظائف التربوية لا يقل اهمية عن بقية المهن التربوية» فالجسم التربوي يكمل بعضه البعض.

