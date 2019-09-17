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أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية امس ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين لديها بلغ 752 موظفا حتى نهاية 2018. وقال رئيس اللجنة الاعلامية والعلاقات العامة بالاتحاد صلاح العازمي لـ«كونا» ان جمعية مدينة سعد العبدالله حلت بالمرتبة الأولى في توظيف 112 منهم، تلتها جمعية مدينة جابر الاحمد بـ47 موظفا، ثم جمعية النسيم بـ42 موظفا.

واضاف العازمي ان جمعية الاندلس والرقعي جاءت بالمرتبة الرابعة بـ37 موظفا، ثم جمعية الجهراء بـ 34، وجمعية الصليبية بـ 33، وتوزع الباقون على الجمعيات الأخرى مبينا ان عدد الجمعيات المشاركة في التوظيف بلغ 46 جمعية.

واشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي والاتحاد وبالجهود المبذولة لانجاح الية التوظيف قائلا ان توجيهات رئيس الجهاز صالح الفضالة حثت على تأمين فرص عمل وفتح منافذ للمقيمين بصورة غير قانونية لاسيما في القطاع التعاوني.

