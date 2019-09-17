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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرّف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وقام هو ومرافقوه فور وصولهم عقب ذلك، طاف أمير مكة بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.

وأكد السديس حرص قادة البلاد على العناية بالحرمين الشريفين، وشدد على أن العناية بالكعبة المشرفة ما هي إلا سمة من سمات قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه، وصولاً إلى عهد الملك سلمان الزاهر، وأن تعظيمها والعناية بها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة.

وأشار إلى أن ما تم مؤخراً من أعمال صيانة دورية للكعبة المشرفة يعد شاهد صدق على ما توليه حكومة خادم الحرمين من رعاية وعناية بقبلة المسلمين، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة، وأن يجزي قادتها خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

