رياضة

حذَّر المدرب الألماني يورغن كلوب فريقه ليفربول الإنكليزي من أن رحلة الاحتفاظ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا والوصول إلى المباراة النهائية المقررة في اسطنبول، ستكون أصعب من المشوار المذهل الذي قاد «الريدز» إلى اللقب العام الماضي في مدريد. ويستهل ليفربول مشواره نحو اللقب السابع في المسابقة القارية العريقة بمواجهة مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة. وبلغ ليفربول المباراة النهائية للمسابقة القارية في العامين الأخيرين حيث توج باللقب السادس في تاريخه والأول منذ 2005 في يونيو الماضي على حساب مواطنه توتنهام الإنكليزي على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد 12 شهرا على خسارته أمام ريال مدريد الإسباني على الملعب الأولمبي في كييف. لكن كلوب يعتقد أن ليفربول سيواجه مهمة شاقة للوصول إلى المباراة النهائية المقررة على الملعب الأولمبي أتاتورك في اسطنبول، مسرح أكبر انتصاراته القارية عندما تخلف 0-3 في الشوط الأول من المباراة النهائية لنسخة 2005 أمام ميلان الإيطالي، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني ويدرك التعادل 3-3 ويتوّج بركلات الترجيح على ضفاف البوسفور. وقبل أن يحلم ليفربول بمحاكاة إنجاز قائده السابق ستيفن جيرارد ورفاقه في ذلك الوقت في اسطنبول، يعرف كلوب أن مهمة لاعبيه لن تكون سهلة هذا الموسم وأن الرحلة ستكون شاقة وتتطلب منهم إخراج كل ما في جعبتهم وتقديم أفضل مما تحقق الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن ليفربول مرشح لتخطي دور المجموعات بدون الكثير من الدراما هذا الموسم، فإن كلوب يشعر بالقلق من الفرق الكبرى التي قد تعترض طريقه في الأدوار الإقصائية. وقال كلوب عقب سحب القرعة أواخر الشهر الماضي: «لن تكون لدي أي مشكلة (الوصول إلى النهائي) إذا حدث ذلك مرة أخرى، لكنني لست متأكدًا في الوقت الحالي». وأضاف: «لدينا نفس الحظوظ مثل أي فريق آخر، لكن هذا كل شيء، وأنا لا أرى أن الأندية الإنكليزية ستكون المهيمنة. أعتقد حقًا أن الكثير من الفرق لديها حظوظ جيدة».

وتابع ردا على سؤال لأحد الصحافيين: «انظر إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند (الألماني) وأخبرني أننا أقوى منهم. هناك الكثير من الفرق الجيدة. يوفنتوس، باريس سان جرمان، ريال مدريد بايرن ميونيخ الذي ضم مؤخرا (الكرواتي إيفان) بيريسيتش و(البرازيلي فيليبي) كوتينيو ما يشكل دفعة كبيرة بالنسبة للفريق».

كلوب يرى أن ليفربول سيواجه صعوبة في المحافظة على اللقب (أ.ف. ب)

