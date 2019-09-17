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هوساي: لا تتوقعوا القدوم إلى نابولي للعب بهدوء


وجه الألباني السيد هوساي الظهير الأيمن لنادي نابولي تحذيراً إلى ليفربول الإنكليزي حامل اللقب بألا يتوقع «القدوم الى نابولي للعب بهدوء» وسيواجه «صعوبات»، وذلك عشية لقاء الفريقين. وقال هوساي : «أعتقد أن الأمر مشابه للعام الماضي عندما توقع الجميع أن يفوز ليفربول. ما حصل مؤسف، لأني حقا أعتقد بأننا أظهرنا استحقاقنا التأهل عن هذه المجموعة (خرج نابولي بفارق الأهداف عن ليفربول). لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، جميع المباريات تكون صعبة. يتوجب عليك ببساطة أن تعطي 100 %. عندما تقدم كل ما لديك، تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك».


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