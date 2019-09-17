رياضة

تابع موناكو نزيف النقاط بخسارته على ملعبه «لويس الثاني» 3-4 أمام مرسيليا الذي حقق فوزه الثالث تواليا في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي التي شهدت صعود نانت إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه ريمس 1-0.

وتابع موناكو نزيف النقاط بعد تفريطه على ملعبه بفوز كان في متناوله امام ضيفه مرسيليا، وذلك بعدما تقدم بهدفين سجلهما وسام بن يدر (16 من ركلة جزاء و27). ورفع بن يدر رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل أن يخرج مصابا في الشوط الثاني. وقلص الفريق الضيف النتيجة بفضل المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو (39)، قبل أن يدرك التعادل عبر رأسية فالير جيرمان (41)، ويضيف ثالثا بتسديدة من 18 مترا لديميتري باييت (61)، ليعود هذا الاخير ويمرر كرة حاسمة داخل المنطقة تلقفها بينيديتو مسجلا هدفه الثاني الشخصي له والرابع لفريقه (66). وأعاد البديل السنغالي كيا بالي الامل لفريق الإمارة بتسجيله هدف تقليص الفارق (75)، ولكن بدون ان تتبدل النتيجة في الدقائق المتبقية. وحافظ الفريق المتوسطي على سجله خاليا من الخسارة خلال مبارياته الست الاخيرة بعيدا عن جمهوره، ففاز في أربع مباريات مقابل تعادلين، وتعود آخر خسارة له خارج معقله إلى 5 أبريل 2019 امام بوردو بهدفين نظيفين.وتابع مرسيليا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي أندريه فياش-بواش صحوته محققا انتصاره الثالث تواليا بعد فوزه على نيس (2-1) وسانت إتيان بهدف نظيف في المرحلتين السابقتين، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن رين وصيف المتصدر باريس سان جرمان (12 نقطة) ونانت الثالث، فيما مني موناكو بخسارته الثالثة مقابل تعادلين وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

