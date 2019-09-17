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ميلان تجاوز فيرونا بهدف


اكتفى ميلان بهدف وحيد في شباك مضيفه فيرونا للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب مارك أنطونيو بينتجودي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي أول من أمس.
ويدين الفريق اللومباردي بالفضل في هذا الانتصار الصعب، لمهاجمه البولندي الشاب كريستوف بيونتيك صاحب الهدف الوحيد، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. وكان الفريق المضيف قد لعب منذ الدقيقة 21 منقوصا، بعد طرد مهاجمه البولندي ماريوش ستيمبينسكي ببطاقة حمراء مباشرة. وبهذا يحصد «الروسونيري» انتصاره الثاني على التوالي، بعد صدمة البداية بالخسارة خارج الديار أمام أودينيزي (1-0)، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع. في المقابل، تجرع فيرونا خسارته الأولى في الموسم، بعد تعادل وفوز، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.


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