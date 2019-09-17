رياضة

امتدح البرازيلي فيليب كوتينيو «الأجواء الأسرية» في ناديه الجديد بايرن ميونيخ الألماني والتي شعر بها أكثر من ناديه السابقين برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي.

وأشار في حديث مع شبكة «سكاي سبورتس» إلى الدور الكبير الذي قتام به مواطنه تياغو ألكانتارا في مساعدته على التأقلم مع الأجواء في أيامه الأولى مع ناديه الجديد، موضحاً: «إنه برازيلي ويتحدث البرتغالية، لقد ساعدني كثيرًا في مسألة التواصل».

وعما إذا كانت الأجواء داخل بايرن ميونخ عائلية، أكثر مما عاشه في أنديته السابقة، أجاب كوتينيو: «بالتأكيد، هذا ما لاحظته بالفعل، كل شيء هنا يسير على هذا النحو.. لقد عايشت ذلك سابقًا في ليفربول، لكني أعتقد أن الترابط هنا أكبر». وأضاف اللاعب المعار من برشلونة: «في أيامي الأولى رأيت المنشآت (في بايرن) وقابلت زملائي وكذلك الجهاز الفني، وكل يوم يمر أشعر بأني أفضل، لهذا أنا سعيد للغاية.. المدينة جميلة ومثيرة». وأضاف: «اللغة الألمانية صعبة، لكني قررت تعلمها، كما أن هناك بعض العاملين بالنادي يتحدثون البرتغالية، وهذا ما يجعل الأمور سهلة بالنسبة لي».

وأبدى اللاعب سعادته بالحفاوة التي استقبلته بها جماهير بايرن في أول مران، قائلًا: «المشجعون كانوا ودودين بشدة معي، وهذا منحني طاقة إيجابية». وأردف: «أطفالي كانوا متواجدين أيضًا، ورأيت إشراقًا في أعينهم، وهذا جعلني سعيدًا، لقد وقعت للكثيرين في ذلك اليوم، وآمل ألا أكون قد نسيت أحدًا».

