الرياضة

ابتدأ الدوري بمباراة العربي والسالمية... والفار... فلولا الفار لما تعادل العربي؟ المباراة بصفة عامة كانت مفتوحة من الطرفين والتي زادت من غلة الاهداف التي وصلت الى ستة وكان بامكان السالمية ان يفوز بأكثر من ذلك لضعف خط دفاع العربي (مصيبة للعربي في مباراتهم القادمة مع القادسية) من مشاهدة وتحليل بسيط للمباراة اعتقد ان النتيجة متكافئة نوعا ما وإن كان السالمية اكثر تنظيما في الملعب. وكالعادة كان الجمهور هو نجم المباراة الاول والذي جاء ليشاهد فريق العربي الجديد (new look) ولكن للاسف مازال الاخضر بعيدا عن مستواه ويحتاج لمباريات كثيرة حتى يكون هناك انسجام فني وتكتيكي بين اللاعبين مستقبلا.

فلنأتى لكي نعرف قصة الفار في هذه المباراة وعدم الاستعانة بها في بقية المباريات... فبعد مناقشة احد الاخوة بالاتحاد وضح لي هذه النقطة بالامور التالية:

• لتطبيق تقنية الفار يجب على الحكام ان يجتازوا خمسة دورات لمستويات تؤهلهم للتحكيم بالاستعانة بالفار.

• ان حكامنا انهوا الفترة الرابعة وهم الان بالمستوى الخامس (تطبيقي عملي) لمدة عشرة ايام... وعليه لم توافق اللجنة المختصة في الفيفا على استثناء الحكام الكويتيين لهذه المباريات.

• وكيفية استخدام الفار كان بواسطة ادارة الاتحاد التي قررت ان تستعين بحكم سعودي لتطبيق الفار بأي ثمن (شكرا) واعتقد ان هذا القرار كان وراءه موضوع تحدٍ او لمن كان يساوم على جدية الاتحاد باستخدام الفار في بداية الدوري؟

• ولكن المؤسف ان الفار تم تطبيقه لناديين فقط على حساب بقية الاندية الاخرى التي تحتاجها اسوة بمباراة الامس (العربي والسالمية)

اذاً فالموضوع كان فيه تحدٍ اعلامي اداري مع ادارة اتحاد كرة القدم.... الى هنا لن اشرح اكثر من ذلك لان الضرب بالاموات حرام.... والله من وراء القصد.

