الرياضة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص إدارة وممارسة كرة القدم لـ 14 نادياً هي: الشباب، اليرموك، الجهراء، النصر، القادسية، الصليبخات، القرين، السالمية، الساحل، خيطان، كاظمة، العربي، الكويت والتضامن.

وكانت الوزارة اصدرت قرارا أضاف بموجبه نشاط ادارة وممارسة كرة القدم وفقا للتصانيف الخليجية. وقالت الوزارة في بيان صحافي، امس، ان المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 356 لسنة 2019 نصت على ان «يضاف نشاط ادارة وممارسة كرة القدم لأنشطة الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، تحت الرمز الدولي 9319041 تحت قطاع الأنشطة الرياضية».

وأضافت أن المادة الثانية أكدت أنه «يرخص بهذا النشاط لشركات الشخص الواحد فقط، على أن يكون ملاكها أحد الأندية الرياضية الـ14 السابق ذكرها».

وذكرت الوزارة ان المادة الثالثة من القرار حددت خمسة شروط للترخيص هي الحصول على موافقة الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم لهذا النشاط قبل اصدار الترخيص، وأن يكون الاسم التجاري للشركة، متضمناً اسم النادي مالك الشركة، بالاضافة الى عدم جواز اجراء أي تعديل على الشركة دون الرجوع الى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم وعدم جواز دمج أي نشاط آخر بهذا النشاط، لافتة الى أن اصدار الترخيص يقتصر على الشركات الرئيسية فقط ولا يجوز اصدار تراخيص فروع لها.

