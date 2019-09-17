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الصقر: كنا نستحق التعادل

راشد خلف
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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال مدرب اليرموك هاني الصقر ان فريقه كان يستحق التعادل مع الشباب في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة وانتهت بفوز الأخير 2-1 في الجولة الاولى من الدوري الممتاز.
وتقدم الشباب بهدف السنغالي ابراهيم غاي في الدقيقة 36، وتعادل لليرموك التونسي وسام الادريسي في الدقيقة 57، وعاد غاي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وأضاف الصقر: «الشباب كان الأفضل في الشوط الأول، لكن أداءنا تحسن في الشوط الثاني وكنا الطرف الأفضل، واعتقد أن نتيجة التعادل كانت عادلة للمباراة». وأكد عدم رضاه عن مستوى فريقه خصوصاً في الشوط الأول، مشيراً الى أن الجميع بمطالب بنسيان هذه المباراة والاستعداد للمباراة المقبلة أمام كاظمة في الجولة الثانية. وعلق الصقر على الهدف الأول للشباب، قائلاً: «لو استخدمت تقنية «الفار» في المباراة لألغى الحكم هذا الهدف لأن الكرة لمست يد المهاجم قبل أن يسجلها في المرمى».


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