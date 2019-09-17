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الرياضة

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قطر جاهزة لاستضافة «قوى العالم»


أكد مدير عام اللجنة المحلية المنظمة لبطولة العالم لالعاب القوى «قطر 2019» دحلان الحمد ان الدوحة جاهزة تماما لتقديم بطولة مثالية لالعاب القوى العالمية وذلك عندما تستضيف منافسات البطولة المقررة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.
وقال الحمد في كلمة له لدى قيامه واللجنة المنظمة مساء الاول من أمس بتدشين خيمة المتطوعين بجوار ستاد خليفة الدولي الذي سيستضيف منافسات البطولة العالمية انه من دواعي الفخر أن يقترب عدد المتطوعين والمتطوعات من القطريين والمقيمين الى نحو 5000 متطوع للمساهمة في انجاح الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة. من جانبها، عبرت كلثم الرميحي نائب مدير لجنة الدعم المؤسسي بالبطولة عن سعادتها بتدشين «خيمة المتطوعين» لبطولة العالم لألعاب القوى.


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