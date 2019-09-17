الرياضة

أهدى البطل محمد الفضلي الكويت الميدالية الذهبية بعد تفوقه في مسابقة السابر ضمن الجولة الثامنة من دوري الاشبال الآسيوي تحت 17 سنة في المبارزة والتي اختتمت اول من امس على صالة اتحاد اللعبة في الدعية، بمشاركة 8 منتخبات هي البحرين والامارات وهونغ كونغ والاردن والسعودية وعمان وقطر والكويت المضيفة.

وتغلب الفضلي على السعودي علي البحران صاحب الفضية 15-10 في المباراة النهائية، وآلت برونزيتا المسابقة الى الكويتيين علي رستم ويحيى الوهيب.

وكانت الكويت اقتنصت فضية الايبيه عن طريق سلطان حسن وبرونزيتي الفلوريه عن طريق عبد العزيز العوض واحمد عوض.

وتابع المنافسات رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة سلسو دايريت الذي اشاد بحسن تنظيم الكويت للجولة الثامنة وارتفاع مستوى المشاركين، موضحا ان ذلك يشجع الاتحاد على وضع الكويت ضمن روزنامة الدول المنظمة لبطولاته كل عام.

وشكر دايريت رئيس الاتحاد الكويتي للعبة عبدالله الوعلان على حسن الضيافة والتسهيلات المقدمة لضيوف البطولة والوفود المشاركة وهو ما ترك انطباعا ايجابيا لدى الجميع، حيث لم يكن هناك اي احتجاج او اعتراض.

من جهته، اكد محمد الفضلي ان الذهبية تعد انتصارا يضاف الى رصيده، ومحطة مهمة في طموحاته.

واهدى الفضلي الذهبية الى القيادة السياسية واتحاد المبارزة والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عبد الكريم الشملان، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية له.

