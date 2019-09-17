الرياضة

حضر ممثل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار اول من امس الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد السعودي للهجن والذي أقيم في مدينة الطائف برعاية وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جانب آخر، اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اهمية تطوير وتنمية الرياضات الاصيلة التي «تبرز اعتزازنا بتقاليدنا والموروث الشعبي». جاء ذلك خلال حضور الوزير الجبري الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد السعودي للهجن في نسخته الثانية، وهنأ الجبري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الامير عبدالعزيز الفيصل على تأسيس الاتحاد الدولي للهجن واختياره رئيسا للاتحاد واختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا له. وثمن الدعوة الكريمة من الهيئة العامة للرياضة السعودية لحضور ختام المهرجان، مشيدا بمستوى التنظيم الكبير للاشواط الختامية لسباقات الهجن.

من جهته، اكد الامير عبدالعزيز الفيصل في كلمته خلال حفل ختام حرص القيادة السعودية الدائم على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات المملكة ودعمهم لتنظيم اكبر الفعاليات الرياضية العالمية. واضاف ان المهرجان شهد في نسخته الثانية منافسة ومشاركة كبيرتين من خلال مشاركة 13377 رأسا من الهجن تنافست في 439 شوطا محققا رقما قياسيا عالميا جديدا في سباقات ومهرجانات الهجن.

