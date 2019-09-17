الرياضة

وجه لاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد الدعوة إلى رئيس النادي العربي السابق جمال الكاظمي لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الاصفر والاخضر يوم السبت المقبل على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

من جهته، أشاد الكاظمي باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العملين الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

