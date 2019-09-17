الرياضة

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2019 التي سحبت امس، السد القطري مستضيف البطولة في الدور الأول مع هينغين سبورت من كالدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

ووفقاً للقرعة فإن الفائز من مباراة السد وهينغين سيلعب مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني، ليصعد الفريق المتأهل لملاقاة بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنكليزي. وفي ذات الدور سيلاقي الفائز من دوري أبطال آسيا الذي لم يعرف بعد في الدور الثاني الترجي التونسي المتوّج بدوري أبطال أفريقيا، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي بطل كأس ليبرتادوريس الذي لم يعرف بعد أيضاً. وتنطلق مباريات البطولة في الحادي عشر من ديسمبر المقبل على أن يكون النهائي في الواحد والعشرين منه. ويبقى ليفربول أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، إذ هيمنت الأندية الأوروبية على آخر ست نسخ من المسابقة.

