الرياضة

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طعن نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي بخصوص مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي التونسي فائزا. وأوضح الاتحاد أن لجنة الاستئناف خلال اجتماعها في مقره بالقاهرة اول من امس، «تأكدت من أن حقيقة غياب حكم الفيديو المساعد ليس له تأثير قانوني أيا كان وان الهدف الوحيد له هو مساعدة الحكم لاتخاذ القرار الصحيح». وأضافت «للحكم صلاحية اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب منذ بداية المباراة، وهذا القرار غير قابل للمراجعة من قبل لجنة الاستئناف». وتابعت «تقارير حكام المباراة كانت واضحة للغاية وأكدت أن لاعبي الوداد الرياضي رفضوا استئناف المباراة حتى بعد المحاولات العديدة التي قام بها الحكم، إلى حد ان الحكم انتظر تسعين دقيقة تقريباً قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة»، مشيرة الى أن توقف المباراة «كان بسبب رفض لاعبي الوداد الرياضي استئناف المباراة، وتم توجيه اللاعبين بعدها باستئناف اللعب من قبل الحكم الذي فشلت كل محاولاته». وأكدت اللجنة «أن الوداد البيضاوي اعتبر منسحبا من المباراة بسبب رفض لاعبيه استئناف اللعب».

