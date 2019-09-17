عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة «على أهبة الاستعداد» للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة وكانت واشنطن قد حمّلت إيران مسؤوليّته وهو ما كررت ايران نفيه امس.

وقال ترامب على تويتر «إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة (السعوديّة) أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا».

وأعلن ترامب أنّه أجاز استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي بعد أن تسبّبت الهجمات على منشآت «أرامكو» بخفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف.

وقد أشار وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو بإصبع الاتّهام مباشرةً إلى طهران، لافتاً إلى عدم وجود أدلّة على أنّ هذا «الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية» انطلق من اليمن. وأفاد أنّ واشنطن ستعمل مع شركائها وحلفائها «لضمان تزويد أسواق الطاقة بالإمدادات، ولمحاسبة إيران على عدوانها».

وامس اتهم وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، مباشرة إيران بالضلوع في الهجوم على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن الهجوم على منشأتي «أرامكو» يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي. ودان بيري «هجوم إيران على المملكة العربية السعودية» في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقال الوزير الأميركي إن «هذا السلوك غير مقبول» وأن إيران «تتحمل المسؤولية عن هذا العمل». ونقلت «أسوشيتد برس» عن بيري قوله «ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي». وكان مسؤول أميركي كبير، اتهم إيران بإطلاق أكثر من 12 صاروخ كروز و 20 طائرات مسيرة من أراضيها، ضد منشآت «أرامكو» بحسب ما نقلت عنه قناة «ABC» الأميركية، امس. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرك وبصورة كاملة أن إيران وراء الهجوم، وينتظر تحقيقات السعودية. إلى ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تبحث جدياً في رد عسكري على الهجمات على الرغم من تريث بعض المسؤولين في «البنتاغون» ودعوتهم للحذر.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي، رفض ذكر اسمه، قوله إن واشنطن تعمل فعليا بناء على «فرضية» أن الهجوم لم يأتِ من اليمن. كما أفادت الصحيفة أن الإدارة الأميركية ترجح ألا تكون تلك الهجمات انطلقت من اليمن، ما يعني أن الحوثيين غير متورطين في الهجمات أو لم ينفذوها من تلقاء أنفسهم، وفقًا لما أكده مسؤول أميركي مطلع على المناقشات الجارية. واستشهد المسؤول بطبيعة تلك الهجمات المتقدمة كسبب يثبت أو يرجح هذا الاعتقاد لدى الإدارة الأميركية. في المقابل كررت إيران، امس نفيها الضلوع بالهجمات التي استهدفت، السبت، منشأتين للنفط في السعودية. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن إيران نفت، الاتهامات بأن لها دورا في الهجمات على منشآت «أرامكو» ووصفتها بأنها «غير مقبولة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني «نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق». يذكر أن موسوي كان نفى، الأحد أيضاً، تلك الاتهامات، ووصفها بـ«الفارغة».

