عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: نشر البيت الأبيض صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية لحجم الأضرار الناجمة عن هجوم على شركة «أرامكو» عملاق النفط السعودي.

وعرض مسؤولون أميركيون الصور في مؤتمر صحافي ليل الأحد، خلال حديثهم عن المواقع المُحتملة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص، صباح السبت.

واستند المسؤولون إلى لقطات الأقمار الصناعية، للإشارة إلى أن جميع النقاط التي طالها الضرر كانت في الجانب الشمالي الغربي لمنشآت أرامكو» وهو ما يُضعف احتمالية شن الهجوم من اليمن، التي تقع جنوب المملكة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران. كما أشاروا إلى أن المعلومات تفيد بأن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ«أرامكو». وفي الوقت نفسه، لم يستطع المسؤولون تحديد ما إذا كان من المُحتمل أن تحلق طائرات مٌسيرة لمسافة طويلة من اليمن لتهاجم هذه المنشآت.

