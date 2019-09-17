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عربيات ودوليات

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الإمارات تقف مع السعودية


الرياض- الوكالات: تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».
ودان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة.
وعبر ولي العهد السعودي عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.


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