عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكدت بريطانيا امس أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية السبت «خطير وشائن». وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن الهجوم «انتهاك سافر للقانون الدولي» مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية. وأضاف «الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماماً وهو ما سيحدث قريبا».

وأكد راب أن «هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات.. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه».

في المقابل حضّت الصين امس الولايات المتحدة وإيران على «ضبط النفس» وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إنه «في غياب تحقيق نهائي يسمح باستخلاص استنتاجات، قد لا يكون من المسؤول تصور الجهة التي ينبغي تحميلها مسؤولية» الهجمات.

وقالت هوا شونيينغ التي تشغل بلادها مقعدا دائما في مجلس الأمن، خلال مؤتمر صحافي روتيني «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير تقود إلى تصعيد التوتر في المنطقة». وتابعت «نأمل أن يتمكن الطرفان من التحلي بضبط النفس والحفاظ معا على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

من جهتها، حذرت موسكو الأسرة الدولية امس من أي «استنتاجات متسرعة» بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين «ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع». وكان المتحدّث باسم الكرملين قال لصحيفة «فيدوموستي» الروسية إنّ «أيّ اضطراب من هذا النوع لا يُساعد في استقرار أسواق مواد الطاقة».

وفي بروكسل حض الاتحاد الأوروبي على «أكبر قدر ممكن من ضبط النفس». وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني «من المهم التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد المسؤولية في هذا الهجوم المؤسف. وفي الوقت ذاته، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته من أجل أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وخفض حدة التوتر».

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات، داعياً جميع الأطراف إلى «ضبط النفس منعاً للتصعيد».

بدروه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات مضيفا أن الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع في المنطقة. وقال ماس في مؤتمر صحافي «نعكف حاليا مع شركائنا على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث».

واستهدفت هجمات بواسطة طائرات مسيرة السبت منشأتين نفطيتين لمجموعة أرامكو السعودية متسببة باندلاع حريق فيهما، ما ارغم السعودية، المصدِّر الأول للنفط في العالم، على خفض إنتاجها بصورة مؤقتة إلى النصف.

