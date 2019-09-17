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عواصم- الوكالات: قفزت أسعار النفط إلى أعلى معدلاتها منذ اربعة اشهر بعد أن أدى هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين السبت إلى خفض امدادات النفط في العالم بنسبة 6 %.

وفي بداية التعاملات قفزت سعر خام برنت بنسبة 19 % إلى 71.95 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 % إلى 63.34 دولار. وانخفضت أسعار النفط بنسبة ضئيلة بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استخدام الاحتياطي الأميركي. وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تعود المنشأتان السعوديتان للعمل بصورة كاملة.

وخفضت «أرامكو» عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة في السعودية، إنتاجها للنفط بنسبة 5.7 ملايين برميل يوميا في الوقت الذي تتأهب الشركة لما يُتوقع أن يكون أكبر إدراج لشركة في أسواق الأسهم ومن المتوقع أن تستخدم السعودية احتياطياتها حتى تستمر الصادرات بمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع.

وتوقع خبراء أن تستعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ضخ على الأقل ثلث الإنتاج الذي عطلته هجمات السبت في مصنع بقيق وحقل خريص. وأفادت نشرة «معلومات الطاقة» (إينرجي إنتليجنس) نقلا عن مصادر في قطاع النفط إن أرامكو «على وشك استعادة ما يصل إلى 40 %» من الإنتاج الفائت أي حوالي 2,3 مليون برميل يوميًا ونقلا عن مصادر مطلعة،كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الأمر سيستغرق أسابيع لاستعادة كامل الطاقة الإنتاجية للمنشآت.مع ذلك قال أحد مصادرها «يجب أن نكون قادرين على إعادة ضخ مليوني برميل يوميا». وقالت الرياض السبت إنها ستنشر خلال 48 ساعة من الهجمات مستجدات عن الوضع، فيما تتطلع الأنظار إلى إعلان رسمي قد يطمئن الأسواق. وقال التلفزيون السعودي امس إن أرامكو مستعدة لإعادة تشغيل منشآت خريص التي تعالج 1,5 مليون برميل في اليوم. وتضخ السعودية أكبر منتجي أوبك، 9,9 ملايين برميل يوميا أو ما يقرب من 10 % من الطلب العالمي منها 7 ملايين برميل يوميًا للتصدير. كما تتمتع المملكة بطاقة غير مستخدمة تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا يمكنها الاستعانة بها في أوقات الأزمات. وفي موسكو أكد متحدث باسم الكرملين أنه يتعين أن نرى ما يحدث في السعودية قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنتاج النفط الروسي وقال دميتري بيسكوف في حديث لصحيفة «فيدوموستي» إن الهجوم حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية. وأضاف «بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة» العالمية.

إلى ذلك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك امس إنه يعتزم التحدث هاتفيا مع نظيره السعودي عقب هجمات على منشآت نفط سعودية. وأضاف أن هناك مخزونات نفط تجارية كافية في أنحاء العالم لتغطية أي نقص في الإمدادات من السعودية. وأبلغ نوفاك الصحافيين أن معايير اتفاق إنتاج النفط العالمي لم تتغير، وأنه لا حاجة فورية لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين.

