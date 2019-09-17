بغداد- الوكالات: أكدت الحكومة العراقية في بيان امس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي أن معلومات أميركا تؤكد بيان حكومة بغداد بأن الهجمات على منشآت نفط سعودية لم تنطلق من العراق.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن في وقت سابق امس أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى بحث الأحداث الأخيرة في السعودية، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات. وشدد عبد المهدي على أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أية خطوة للتصعيد ومنع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة.

يذكر أن العراق، كان نفى الأحد، استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام. وأتى هذا النفي بعد أن نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطلع قوله، إن الهجوم تم بواسطة طائرات «درون» أقلعت من العراق وليس من اليمن.

