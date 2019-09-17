loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحوثيون يهددون بـ«ضربات أخرى» لمنشآت نفطية


صنعاء- الوكالات: أكدت ميليشات الحوثي امس مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي شركة «أرامكو» السعودية شرقي المملكة، قائلة إنها نُفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة. وأضاف الحوثيون المولون لايران أنهم قد يستهدفون منشآت الشركة مرة أخرى.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدات على حسابه في تويتر إن «معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها (جماعة الحوثي)، وقد يتم استهدافها في أي لحظة». وحذر العميد سريع الشركات والأجانب من البقاء في معامل عملاق النفط السعودي،


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة