عربيات ودوليات

صنعاء- الوكالات: أكدت ميليشات الحوثي امس مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي شركة «أرامكو» السعودية شرقي المملكة، قائلة إنها نُفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة. وأضاف الحوثيون المولون لايران أنهم قد يستهدفون منشآت الشركة مرة أخرى.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدات على حسابه في تويتر إن «معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها (جماعة الحوثي)، وقد يتم استهدافها في أي لحظة». وحذر العميد سريع الشركات والأجانب من البقاء في معامل عملاق النفط السعودي،

