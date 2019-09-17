عربيات ودوليات

رام الله- «كونا»: تسابقت الكتل الانتخابية الاسرائيلية في اظهار تطرفها سعيا لكسب الناخب الاسرائيلي الذي يتوجه لجولة اقتراع ثانية اليوم في غضون عام واحد بعد ان حل «الكنيست» (البرلمان) نفسه في مايو الماضي بسبب فشل رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي. ومن اجل كسب الانتخابات ولتجنب عقوبة السجن بتهم الفساد سعى نتانياهو بكل قوته وخبرته السياسية وبدعم من الادارة الاميركية للفوز بولاية خامسة تبقيه في الحكم أربع سنوات أخرى. واستل نتانياهو في الأسابيع الماضية ما بجعبته من تطرف لاستمالة اليمين الاسرائيلي المتطرف واكد بداية الشهر الجاري نيته فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 مشددا انه لا يفرق بين الكتل الاستيطانية والبؤر النائية. واقتحم نتانياهو الحرم الابراهيمي في الرابع من الشهر الجاري وقال ان الاحتلال سيبقى «في الخليل الى الأبد ولن نخرج منها» كما اعلن قبل ايام عزمه فرض السيادة على الاغوار وشمال البحر الميت وعقد الاحد الماضي اجتماعا لحكومته في الاغوار بالضفة الغربية وقرر شرعنة بؤرة استيطانية فيها.

ويبقي البرنامج الانتخابي لتحالف «ازرق ابيض» برئاسة بيني غانتس رئيس اركان جيش الاحتلال الاسبق منافس نتانياهو الاقوى حسب استطلاعات الرأي الاسرائيلية على غور الأردن تحت السيادة الاسرائيلية و«القدس الموحدة» عاصمة لاسرائيل ويلتزم بالبناء في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية ويعتبر ان الجولان المحتل ليس موضوعا للتفاوض.

وقال المحلل السياسي المختص في الشأن الاسرائيلي عصمت منصور ان عملية السلام غائبة كليا عن برامج الأحزاب المتنافسة لاسيما الأحزاب الكبيرة مثل «ليكود» وتحالف «ازرق ابيض».

واضاف لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان الاحزاب الكبيرة المتنافسة «لاتطرح أي خيار باتجاه حل الدولتين او المفاوضات على العكس من ذلك غانيتس يعلن انه لن ينسحب من المستوطنات والاغوار ونتانياهو يشرعن المستوطنات ويتعهد بضم الاغوار». ويرى منصور ان جولة الانتخابات الحالية مصيرية بالنسبة لشخص نتانياهو لأنه في حال فشله سيخرج من الحلبة السياسية وسيجد نفسه في السجن لذلك هو يقدم الوعود ويصعد من خطابه ويتلقى الهداية من حلفائه. وقال الصحافي وليد العمري في ندوة نظمت في رام الله حول الانتخابات الاسرائيلية ان نتانياهو يطرح نفسه لاعبا دوليا متفوقا على منافسيه في الانتخابات بعقده اجتماعات مع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء البريطاني وبتلقيه الدعم من الرئيس الأميركي مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وبسيادتها على الجولان العربي المحتل. اما احزاب اليسار فيرتكز برنامج حزب العمل على القضايا الاجتماعية الاقتصادية ولايتطرق الى المسالة الفلسطينية حسب ما قالته صحيفة «هأرتس» الاسرائيلية. واضافت الصحفية «ولدى سؤال التحالف عن موقفه من هذه المسألة قال انه سيسعى لتسوية اقليمية مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة تجري في اطارها اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ووقف البناء خارج الكتل الاستيطانية». وتابعت ان ما يطرحه «المعسكر الديمقراطي» وهو اتحاد بين حزب «ميرتس (يسار) وحزب ايهود باراك رئيس الوزراء السابق من برنامج في الموضوع السياسي الأمني يشكل دليلا على تبني خطاب اليمين. وعلق منصور على ذلك بالقول «اليسار واحزاب اليسار شبه انقرضت فهي موجودة على هامش السياسية الاسرائيلية خاصة حزب «العمل» وحزب «ميرتس» ولا يوجد أي معارضة حقيقية لبرنامج اليمين الذي يطرح مشاريع الضم والقضاء على حل الدولتين».

