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تونس الوكالات: أظهرت نتائج رسمية أولية جديدة للانتخابات الرئاسية في تونس، أمس، تصدر المرشح المستقل قيس سعيد لقائمة الفائزين يليه المرشح السجين نبيل القروي، وذلك بعد فرز أكثر من ربع أوراق الاقتراع.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 19 في المئة من أصوات الناخبين، أي 176 ألفا و866 صوتا، وذلك بعد فرز 27 في المئة من محاضر الانتخابات.

وأوضحت الهيئة أن نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية في 23 أغسطس الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، حصل على نسبة 14.9 في المئة بواقع 138 ألفا و352 صوتا، بعد فرز 27 في المئة من الأصوات.

واذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى اكتمال فرز الأصوات، ستتم دعوة الناخبين مرة أخرى الى صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة ثانية بين أول اثنين من الفائزين في الجولة الأولى.

وطالما لم يحقق أي من المترشحين للرئاسة نسبة 50 في المئة زائدا واحد، يتم الاحتكام الى جولة ثانية سيتم تنظيمها في 29 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي. ووفق النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقل للانتخابات، فقد جاء مرشح حزب النهضة الاخواني عبد الفتاح مورو ثالثا بنسبة 13.1 في المئة، تلاه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.6 في المئة.

وجاءت النتائج الأولية الرسمية مشابهة لما أظهرته استطلاع للرأي أجرته مؤسستا «سيغما كونساي» و«ايمرود» وأكدت فوز سعيد بنسبة 19 في المئة يليه القروي بنسبة 14 في المئة.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في وقت سابق أن العدد الاجمالي لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.

«الرجل الآلي»

قيس سعيد الذي خاض الانتخابات الرئاسية المبكرة كمستقل، ولد عام 1958 بتونس العاصمة واختص بالقانون الدستوري، وساهم الأكاديمي في اعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، الى جانب تدريسه في عدد من الجامعات التونسية.

وكان قيس سعيد قد اختار عبارة «الشعب يريد» شعارا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف ثورة يناير 2011، التي قامت أساسا ضد منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدة وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.

وتقول الناشطة في المجتمع المدني، نوال غريبي، ان مرشحها في هذه الانتخابات رجل قانون بامتياز لكنه أيضا رجل دولة بامتياز، «أستاذنا نتفق جميعا على مدى صدقه وحبه الوطن، فقد قدم أمام طلبته ثم أمام الشعب التونسي حلولا عملية لانقاذ تونس مما هي عليه». وترى غريبي، أن «قيس سعيد هو السياسي الأكثر شعبية بين التونسيين وخاصة في صفوف الشباب الذي فقد ثقته في كل السياسيين في الساحة السياسية من حكومة ومعارضة»، وتعتقد أن الشباب يستعيد اليوم ثقته في قيس سعيد ويدعمونه بعد سنين من مقاطعة المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات». يذكر أن العديد من الشباب أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة قيس سعيد.

عرف قيس سعيد أولا في كليات الحقوق بسوسة وتونس بصدقه وأمانته ووطنيته، وطريقة كلامه التي عرف بها صارت مضرب تندر واعجاب لدى العديد من الفئات وحرصه على الشفافية الى درجة أنه رفض التمويل العمومي للمرشحين للرئاسة بحجة أن المال العام هو حق للشعب التونسي فقط، وهذا زاد من شعبيته.

وكانت مداخلاته تروج في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الانبهار بثقافة قانونية واسعة تلامس وقائع قانونية وسياسية بجدية وطرح أكاديمي يقدم مبادرات تشريعية لمسائل خلافية.

ويلقب أستاذ القانون الدستوري سعيد بـ«الروبوكوب (الرجل الآلي)» ويتحدث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.

ويقول الصحافي كريم البوعلي «خلال حملته الانتخابية، لم يعول قيس سعيد على رجال أعمال أو مؤسسات، بل عوّل على ترسانة من المتطوعين الشباب الذين انخرطوا في حملته تشجيعا لشخصية مستقلة تحظى باحترام من أوساط أكاديمية واجتماعية وسياسية لعدم انخراطها في المسائل الجدلية والمواقف الشعبوية».

المرشح السجين

ولد نبيل القروي في 1 أغسطس 1963، ويبلغ من العمر 56 عاما.

لا يمتلك القروي مسيرة سياسية أو أكاديمية كبيرة الا أن اسمه برز في تونس خلال السنوات الماضية من خلال كونه أحد الكوادر الاعلامية وذلك بعد تأسيسه لمجموعة «قروي & قروي» التي أنشأت قناة نسمة التلفزيونية في عام 2007.

«صوت الفقراء»، «صوت المهمشين» ألقاب كان يطلقها القروي على نفسه بشكل دائم خلال عمله الخيري الذي ارتكز عليه.

وفي المجال السياسي ساهم نبيل القروي في تأسيس حزب نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الا أنه أعلن رحيله عن الحزب بعد 3 سنوات فقط بسبب عدم اقتناعه بالسياسة التي يتبعها.

وبعدها أسس القروي حزب «قلب تونس» وهو الحزب الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية التونسية الحالية ووصل الى جولة الاعادة. وواجه القروي العديد من الاتهامات بأنه كان ضمن الشخصيات المقربة من نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الا أنه نفى تلك الاتهامات وقال ان النظام التونسي الراحل كان دائما ما يضع القيود أمام شركاته.

