عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن في بغداد أمس عن اعادة تشكيل قيادة القوات المسلحة المشتركة للبلاد لتضم أيضا فصائل الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية للمرة الأولى، وستكون مهمتها قيادة وادارة العمليات المشتركة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي باستخدام جميع امكانيات الدولة الأمنية والاشراف عليها وصد جميع التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية.

وفي أمر ديواني وقعه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس، والذي جاء عبر ثلاث صفحات، فقد أشار الى أنه قد قرر اعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة لتكون برئاسته. وأمر بتعيين الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات) نائبا لقائد العمليات المشتركة.

وأشار الى أن القيادة ستضم ممثلين عن التشكيلات العسكرية للقوات المشتركة على أن يكونوا برتبة لواء فما أعلى أو بدرجة مدير عام.. وهي: وزارة الدفاع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة القوات البرية وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية، اضافة الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة البيشمركة الكردية، اللتين تتم للمرة الأولى اضافتهما الى قيادة القوات المشتركة.

وأوضح الأمر الديواني أن مهام قيادة العمليات المشتركة ستكون «قيادة وادارة العمليات المشتركة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي باستخدام كل امكانيات الدولة الأمنية والاشراف عليها وصد جميع التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة».

أضاف أن هذه القيادة ستتولى كذلك «تقديم المشورة بما يتعلق بالعقيدة العسكرية والأمنية، اضافة الى التنسيق والسيطرة على التشكيلات كافة» التي تضم ممثلين عنها، كما تتولى «ادارة وتنسيق العمل الاستخباري لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية والأمنية والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من مواردها لدعم العمليات أثناء الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية».

وبين أن من مهام قيادة العمليات المشتركة هي «التنسيق مع الجهات الدولية التي تقدم دعما الى القوات العراقية في مجالات التدريب والدعم اللوجستي والدعم الجوي وتحديد أماكن تواجدها وأعدادها وحركتها والمهام التي تقوم بها».

تم ربط قيادة العمليات المشتركة بالقائد العام للقوات المسلحة (عادل عبد المهدي) من ناحية العمليات وبالأجهزة العسكرية والأمنية التي تضم ممثلين عنها من الناحية الادارية والفنية.

وأشار عبد المهدي في أمره الديواني الى امكانية تخويل صلاحياته المتعلقة بقيادة العمليات المشتركة الى نائب القيادة وفق متطلبات العمليات والتخطيط.

كما أمر بأن «تكون أوامر التعيين والنقل والتدوير للمناصب في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مكافحة الارهاب والمخابرات والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي (أمر لواء، قائد شرطة، قائد فرقة، قائد عمليات، مدير عام وكيل وزير أو ما يعادله بالرتب العسكرية لواء فما فوق» بموافقته حصرا.

