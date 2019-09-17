عربيات ودوليات

جنيف- أ. ف. ب: حذر محققو الأمم المتحدة امس من أن حوالى 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض «لابادة» مطالبين باحالة كبار العسكريين فيها الى المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن بورما في تقرير أن لديها «أسبابا مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع الى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب ابادة تعززت» منذ العام الماضي وأن «ثمة تهديدا جديا بوقوع ابادة جديدة». وقالت البعثة ان ذلك «من مسؤولية الدولة» ما «يعني أنه يجب احالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الابادة في 1984 احدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها».

وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه الى بورما «يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في أعمال غير انسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في اطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا». وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب بورما) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين. وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجىء تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلاديش. وبحسب محققي الأمم المتحدة «يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للابادة» و«ظروفهم المعيشية سيئة جدا» وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن «ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغا».

وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأممين «في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والاسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة. على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي».

