وطن النهار

أجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيه سموه عن إدانة واستنكار الكويت للهجومين اللذين طالا منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة (بقيق) وهجرة (خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف دولة الكويت الثابت والرافض لتلك الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع القيم والشرائع الإنسانية والوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الآفة البغيضة سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها المزيد من الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانب آخر استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس محافظ الجهراء ناصر الحجرف.

كذلك استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد بقصر السيف صباح أمس خالد صقر المعوشرجي وطارق محمد صقر المعوشرجي حيث أهديا سموه نسخة من كتاب بعنوان «الحلم بكويت حديثة» والذي يتضمن قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط (1930-1940).

كما استقبل سمو نائب الأمير سفير جمهورية اليونان الصديقة لدى الكويت السفير اندرياس باباداكيس وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

