وطن النهار

اطلقت فرق شبابية تطوعية أمس مبادرة وطنية متمثلة في تقديم رسالة وفاء لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتضم الفرق التطوعية التي تقوم بهذه المبادرة فرق الغوص «سنيار» و«زاجل» و«نهتم» و«الاسناد والانقاذ الكويتي» و«الجوالة» و«تكاتف» اضافة الى فريق «سحابة امل».

وتعمل هذه المبادرة التي تحمل رسالة حب ووفاء لقائد العمل الانساني على جمع اكبر عدد من التواقيع من الشعب الكويتي والمقيمين للتعبير عن اسمى معاني الحب والتقدير والامتنان لمقام سمو الامير محملة باطيب الامنيات بأن يديم المولى عز وجل على سموه الصحة والعافية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في بيان صحافي عقب اجتماعه مع ممثلي الفرق التطوعية ان المبادرة الوطنية التي تقوم بها الفرق التطوعية الشبابية تلقى كل الدعم والرعاية من قبل الهيئة مضيفا انها محل تقدير باعتبارها صوت الشباب.

واكد المطيري ان الفرق التطوعية ستتواجد في الاماكن العامة والجامعات والمجمعات والاسواق لجمع اكبر عدد من التواقيع التي تحمل معاني الولاء والوفاء من الشباب الكويتي الى القيادة الحكيمة، لافتا الى ان الهيئة حريصة على دعم كل الجهود الشبابية التي تعزز الوحدة الوطنية.

